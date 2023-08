Terme e bambini Parla l’esperto

Con l’arrivo della stagione più fredda e il rientro a scuola, l’acqua termale è un ottimo alleato contro le patologie dell’apparato respiratorio anche nei più piccoli. Per approfondire l’argomento è in programma un incontro martedì 5 settembre alle 21 alla Casa del Popolo, di fronte allo stabilimento termale, in piazza Di Vittorio. Si tratta di un evento aperto ai genitori che potranno confrontarsi con il dottor Andrea Parri, pediatra e termalista. L’evento aperto a tutti è reso possibile grazie alla ospitalità del Circolo Arci Gambassi Terme, del suo

presidente Giuliano Fungardi ed dei suoi collaboratori. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri: 0571 638863 o 353 4329301; oppure inviare una mail a [email protected]