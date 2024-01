Terme, 400mila euro per il rilancio

Un’operazione da 400mila euro, che mira al rilancio delle terme tramite la realizzazione di un percorso benessere nel parco comunale. E pochi giorni fa, è stato sottoscritto la bozza d’accordo di partenariato fra il Comune di Gambassi e la Regione Toscana, ovvero il passaggio necessario per poter accedere ai 200mila euro di finanziamento previsti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Questa la novità relativa all’intervento che rientra in una maxi-operazione da un milione di euro complessivi, riguardante anche l’adeguamento funzionale per il potenziamento della Biblioteca Pubblica con ampliamento del museo del vetro. Lo scorso mese la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province autonome ha approvato l’accordo per la ripartizione delle risorse tra regioni e province autonome del Fondo, per il quale il Comune aveva proposto il progetto “Percorso benessere all’interno del parco comunale di Gambassi Terme“. E per tentare di intercettare il contributo, che sarà erogato tramite la Regione, era necessario mettere nero su bianco l’accordo. L’approvazione dell’intesa si è concretizzata la scorsa settimana, con l’amministrazione che si è impegnata in una delibera di giunta a “cofinanziare il progetto per il 50 per cento, in relazione alle disponibilità dell’avanzo di amministrazione che si renderà disponibile“.