Tennis Open Città di Empoli, sfida aperta sui campi del Villanova

Oltre cinquant’anni di attività ininterrotta. Nato nel 1971, il Circolo Tennis Villanova si conferma oggi uno degli impianti sportivi tennistici più attrezzati del territorio. E lo fa con la seconda edizione del torneo "Tennis Open Città di Empoli", che si chiuderà domani. Racchetta e pallina, la sfida è aperta. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno - una prima assoluta - la manifestazione patrocinata dal Comune empolese sbarca nuovamente in città. L’appuntamento in questi giorni è sui campi in terra rossa del Circolo di via Sottopoggio per San Donato. L’ingresso è libero con inizio dalle 15 per poi proseguire fino alle 21.

L’evento, approvato dalla Fitp - Federazione Italiana Tennis e Padel, è organizzato dallo staff del Tennis Villanova. Un appuntamento che ha chiamato in città giocatori di tutte le età e da ogni parte della Toscana. Una vetrina importante per i giovani che nutrono ambizioni e aspirazioni in questo sport. "La soddisfazione è enorme - dichiara il presidente del Circolo, Francesco Fabbri - Siamo riusciti a confermare l’esperienza dello scorso anno dando vita ad un Empoli Open che ha contato un boom di iscritti sia per il femminile che per il maschile. Accogliamo in questi giorni sui nostri campi giocatori di livello, che sono arrivati a Villanova da tutta la Regione". Dunque, che vinca il migliore.

Y.C.