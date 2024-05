"Teniamo alta la guardia e cerchiamo supporto dai tecnici"

Mercoledì scorso l’assessore all’Ambiente di Empoli Massimo Marconcini (nella foto) ha avuto un confronto, insieme ai tecnici e alla società che gestisce il piano antenne, con una delegazione di cittadini del Comitato "No antenna Empoli". Positivo l’esito, considerato che il cantiere per la realizzazione dell’antenna in prossimità delle case popolari di via Val Pusteria (zona Sanzio) è sospeso fino a nuove disposizioni. Il Comitato però continuerà a riunirsi ogni venerdì alle 19,30 in assemblea permanente. Nella riunione di due giorni fa, è stato deciso di intraprendere alcune azioni.

In primis, interpellare un professionista specializzato, un legale o un tecnico che possa dare al gruppo il supporto necessario. Tra i prossimi obiettivi, oltre ad informare la fetta di residenti ancora non a conoscenza della questione, anche la realizzazione di uno striscione "No antenna" da piazzare sul cantiere. Giusto per ribadire la ferma contrarietà al progetto.