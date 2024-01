Tempo e priorità. Tre universi si incontrano

EMPOLI

Al Teatro Shalom di Empoli domenica alle 17.15 arriva Michele La Ginestra con il suo spettacolo “Il Piacere dell’attesa“. Un cast completamente rivoluzioonato rispetto al successo della scorsa stagione, l’attore e scrittore La Ginestra sarà accompagnato sul palco da Federica De Benedettis e Francesco Stella, con la regia di Nicola Pistoia. Una commedia divertente, garbata ed emozionante prodotta Peep Arrow e Nuovo Sistina in collaborazione con Teatro 7.

La trama. Giacomo, interpretato da Michele La Ginestra è un giardiniere, che vive in un suo regno magico, quello del suo vivaio: il tempo gli viene dettato dalla natura, per lui l’attesa non è sinonimo di frenesia, ma semplicemente fa parte del ciclo biologico. Parla con le piante, canta con loro, ha la possibilità, durante la sua attività manuale, di riflettere sul senso delle cose…un privilegiato. Nel suo mondo piomba all’improvviso Camilla (Federica De Benedettis), 40 anni, donna in carriera, sempre al lavoro, anche quando potrebbe essere in pausa; il cellulare, ormai diventato una protuberanza del braccio, è collegato costantemente con mille universi lavorativi diversi. Malfidata e chiusa nella sua corazza protettiva, entrerà in crisi? Infine c’è Aldo (Francesco Stella), assistente di Giacomo, che a sua volta vive la sua vita cadenzata dai “tempi della routine” impostagli dalla madre: colazione, pranzo, cena e spesa settimanale. è un personaggio esilarante e un po’ strambo.

I tre universi si incontrano, si scontrano, si confrontano, fino ad arrivare ad una soluzione finale, che può sembrare anacronistica. Una riflessione sul “passare del tempo” e sull’importanza del confronto con gli altri, che vuole spingere, tra una risata ed un sorriso, a riconsiderare le “priorità” della nostra vita. Il prossimo appuntamento allo Shalom sarà quello di domenica 4 febbraio con “Non è vero ma ci credo“ di Peppino De Filippo, per la regia di Leo Muscato