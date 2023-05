Tempio crematorio, avanti tutta A breve la data di inizio lavori Tre ditte per la realizzazione

CASTELFIORENTINO

L’iter va avanti ed è ormai a un passo dalla data di inizio lavori. Nonostante le proteste che non si sono mai placate, e degli striscioni che continuano a campeggiare intorno alla frazione di Cambiano, la procedura per la realizzazione del forno crematorio prosegue spedita. Nei giorni scorsi sono stati approvati i verbali di gara che hanno visto la partecipazione dell’unico soggetto ammesso, il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Altair Funeral Srl, Sercim Srl e Edilver Srl. Saranno queste tre ditte ad occuparsi della realizzazione del tempio, che nascerà a due passi dal vecchio cimitero della frazione posto in collina.

Una scelta che l’amministrazione comunale di Castelfiorentino sta portando avanti e difendendo fin dai tempi del Covid, ma che non sembra piacere ad una larga parte della popolazione di Cambiano, scesa più volte in piazza per manifestare il suo dissenso. Viene contestata la natura stessa del progetto, ma vengono contestati anche l’impatto ambientale, le emissioni e le ricadute in termini di traffico su una strada collinare che al momento è sterrata e che potrebbe andare in sofferenza davanti alla quantità di auto e furgoni che passeranno da lì. Il sindaco Alessio Falorni, però, si è sempre difeso presentando studi che certificano come le emissioni di un forno crematorio siano irrisorie in termini di impatto ambientale ed ha sempre ripetuto come i benefici di un progetto del genere superino di gran lunga gli svantaggi. L’iter procede quindi spedito e ora, trascorsi i tempi tecnici, sembra davvero tutto pronto per la fatidica data di inizio lavori.

t.c.