Tempi stretti per i lavori "Entro la fine dell’anno gli spazi di coworking nell’ex ospedale"

Un viaggio ’virtuale’ nel coworking che verrà. Diapositiva dopo diapositiva, ci si muove tra le varie stanze, immaginando di sedersi ad una delle postazioni con vista sulla città, fare una pausa in caffetteria e riprendere a lavorare. Benvenuti al coworking che prenderà vita all’ex complesso San Giuseppe. Il progetto, di cui si parla da tempo, è sempre più tangibile. Dalla carta ’al cemento’, è davvero questione di mesi. Se ne è parlato ieri nel corso di una mattinata di approfondimento al Cenacolo degli Agostiniani, promossa dall’amministrazione comunale per accendere i riflettori sul futuro dell’ex ospedale recuperato. Al convegno, fra gli altri relatori, anche l’assessore alle attività produttive, Antonio Ponzo Pellegrini.

Il cronoprogramma è ambizioso: "entro fine 2023 - ha confermato il sindaco di Empoli Brenda Barnini- dovremo aver chiuso il cantiere, compreso il modello e il soggetto di gestione di questi spazi. Un salto grosso nell’innovazione per la nostra città, frutto di un percorso avviato già nel 2015, quando abbiamo iniziato a elaborare le prime proposte di ristrutturazione, recupero e rigenerazione dell’ospedale vecchio per candidarlo alla programmazione fondi europei gestiti dalla Regione". Poi è nato il progetto Hope, che va oltre l’ex ospedale e guarda alla rigenerazione urbana di buona parte del centro storico. Un cantiere complicato, insomma, ormai alle battute finali tradotto in 10mila metri quadrati di superficie incastonati nel cuore della città. Saranno tre i piani dedicati ai liberi professionisti, agli ’smart worker’ e ai nomadi digitali, con sale adibite a conferenze e corti esterne. Primo obiettivo, facile accessibilità. "Dal livello di via Ridolfi e via Giovanni da Empoli - ha spiegato l’ingegnere Roberta Scardigli, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune - sarà possibile accedere all’intero complesso attraverso nuovi spazi, aperti e recuperati: la corte interna del pozzo e la nuova piazza lungo via Ridolfi. Dall’interno, si arriva al primo livello attraverso un nuovo ascensore, un nuovo corpo scala e i due vani scala storici laterali". Secondo obiettivo, ampiezza e flessibilità di uso degli spazi. Al primo piano la grande sala voltata lunga 40 metri, per una superficie di oltre 250 metri quadrati che potrà accogliere convegni e conferenze o essere allestita per incontri e attività lavorative, con la possibilità di avere fino a 60 postazioni. Al piano successivo, in un’area intermedia tra due grandi ambienti, sono presenti tre sale, le due laterali di 24 metri quadrati e la centrale di 18, configurabili come sale riunioni o come piccoli uffici indipendenti. E’ nell’ultimo livello che si sviluppano i più ampi ambienti di coworking. La sala principale con grandi finestre affacciate sulla città e capriate in legno ottocentesche, di 280 metri quadrati e 48 postazioni di lavoro, configurabili come singoli spazi o raggruppati in piccoli open space. Non mancherà l’area relax di 50 metri con una terrazza che affaccia proprio sulla corte del pozzo. "Il coworking - ha continuato Scardigli - è un primo passo della riqualificazione dell’intero complesso. Sarà oggetto di recupero anche la parte che affaccia su via Roma. Una sfida, con fondi Pnrr: speriamo di arrivare all’affidamento dei lavori entro l’anno, rispettando i tempi dettati dai finanziamenti europei".

Ylenia Cecchetti