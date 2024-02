Temperature fuori controllo. L’inverno ormai non esiste più: "Anomalie pesanti sul territorio"

Di nuovo stagione record. E’ l’inverno più caldo mai registrato in Toscana. O per meglio dire, l’inverno quest’anno non è proprio arrivato. La colonnina di mercurio sembra impazzita e nel weekend appena trascorso, tra sabato e domenica, anche nell’Empolese Valdelsa sono stati battuti alcuni primati. Piccoli ma significativi. Stando ai dati forniti dall’azienda empolese Pontormeteo, nel fine settimana Empoli città ha raggiunto i 20.6°, superando l’anomalia climatica già registrata il 24 febbraio del 2021 quando le temperature toccarono i 20.2 °. Caldo insolito anche nel Comune di Capraia e Limite che, con i suoi 22.3° ha superato i 21.6° dello stesso periodo tre anni fa. Clima fuori controllo a Stabbia, Cerreto Guidi, dove il weekend ha portato 20.1°, dato che anche in questo caso ha superato i 19.7° registrati nel febbraio del 2021.

Primavera vera - e in anticipo - anche a Montelupo Fiorentino dove si sono raggiunti i 22.5°, un grado in più rispetto al già anomalo febbraio 2021. In sostanza, l’inverno ’meteorologico’ che termina il prossimo 29 febbraio, porta nell’Empolese Valdelsa ad una anomalia di circa +2.1° rispetto al passato, dato decisamente al di sopra delle medie trentennali. Un’anomalia, questa, certificata nei giorni scorsi dallo studio del Consorzio Lamma, che fa temere anche il rischio siccità. I dati osservati dal 1° dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 classificano infatti questo inverno come il più caldo dal 1955.

"Siamo davanti a una crisi climatica importante - conferma l’empolese Gordon Baldacci, fisico dell’atmosfera - Per far raffronti sulla velocità del cambiamento climatico, l’inverno del 1997 quindi circa 27 anni fa, Empoli e dintorni avevano un aumento medio di 0.7°. Va leggermente meglio sul comune di Vinci, dove l’aumento medio delle temperature non ha superato i 2°. Sono invece i comuni collinari di Montaione e Gambassi Terme a far registrare valori di +2.3°. Anomalie pesanti, che si ripercuotono anche sulle attività delle nostre campagne". Se da un lato le temperature sono fuori norma rispetto alle medie climatiche, le precipitazioni tutto sommato sono nella media nel nostro comprensorio. Ma è un tema più complesso quello delle piogge, sempre più concentrate in piccole finestre temporali.

"Piove in maniera diversa rispetto a quanto succedeva prima - ha detto l’amministratore unico del Consorzio Lamma, Bernardo Gozzini in occasione della presentazione del Rapporto Lamma 2023 - Con lo stesso quantitativo annuale ma concentrato in pochissimo tempo: il 30-40% delle precipitazioni del 2023 si è verificato tra il 18 ottobre e il 10 novembre, complice l’evento alluvionale del 2 novembre".

Gennaio e parte di dicembre nell’Empolese Valdelsa sono stati mesi sotto media pluviometrica. "Con la serie di peggioramenti in vista nelle prossime settimane – dichiara Baldacci del servizio metereologico di Pontorme – speriamo di mettere da parte qualche surplus. Però non lasciamoci ingannare dai torrenti dove il livello di acqua è tornato a salire. Spesso, infatti, scorre in superficie ma senza riuscire a penetrare a dovere".

Infine, un focus sulla qualità dell’aria. Come osserva Baldacci "è stato un inverno che non ha visto troppe giornate serene, ma spesso in balia del grigiore tipico degli anticicloni che stazionano per settimane. Una situazione di blocco simile, porta ad accumulare inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera. Le nostre centraline hanno registrato dati di rilevamento che meritano attenzione ma senza mai sforare in eccedenze dannose. Empoli non ha a che fare con dati dell’ozono sballati, a differenza di altre pianure come quella fra Prato, Firenze e Pistoia".

Ylenia Cecchetti