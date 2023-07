Tema variante urbanistica "Coinvolgiamo i giovani"

Il tema è quello della variante urbanistica che produrrà effetti importanti in tutta la città, come l’ampliamento del Centro Sportivo di Monteboro o della Zignago a Terrafino. Di questo si sta occupando anche Azione. "Sono stati momenti molto intensi e partecipati – dice il coordinatore Luca Ferrara – dove da una parte i tecnici comunali e i facilitatori hanno trasmesso professionalità e passione alla platea e dove i partecipanti, grazie alla presenza di cartografie e foto, hanno potuto esprimere i loro pensieri, le loro proposte, suggerire idee ed anche criticare le scelte urbanistiche proposte. Nei tanti incontri effettuati però nessun di questi è stato fatto con la categoria degli studenti".

Una mancanza della quale i rappresentanti del partito di Calenda non sono contenti. "Parlare di urbanistica cittadina significa pensare e programmare il futuro di una città ed escludere gli "attori e le attrici" del futuro ci sembra una scelta miope. Coinvolgere i ragazzi e le ragazze in una iniziativa del genere, secondo noi di Empoli in Azione – dice ancora Ferrara – darebbe dignità politica ai nostri giovani ed inoltre sarebbe davvero una occasione di democrazia partecipata ed un segnale di fiducia verso le nuove generazioni. Pertanto come partito politico chiediamo, se ancora questo fosse possibile, di poter posticipare la chiusura del processo partecipativo almeno fino alla fine del prossimo ottobre, per poter permettere magari agli alunni ed alle alunne delle classi del triennio di poter partecipare a questo importante progetto nella fase iniziale del prossimo anno scolastico". Conclude Ferrara.

"In questa variante si parla di nuovi edifici scolastici, di studentati, di nuovi impianti sportivi e chi meglio dei giovani può offrire contributi? Inoltre, chiediamo che da ora in poi in tutti i “progetti partecipativi“ in cui sia previsto l’incontro e l’ascolto delle categorie cittadine vengano “inseriti di diritto“ anche gli studenti del triennio superiore. Pensiamo davvero che il contributo dei nostri giovani sia essenziale".