Tema sicurezza in zona stazione Crocetti attacca

Diego Crocetti (coordinatore comunale Forza Italia Capraia e limite, nella foto) e Giuseppe Romano (capogruppo Forza Italia Unione dei Comuni) puntano il dito contro l’installazione delle telecamere solo all’interno della stazione. "È incomprensibile come non sia stato fatto in tutta la zona visto che nell’ultimo periodo, nei tre parcheggi, gli atti vandalici alle vetture si sono susseguiti in maniera ripetuta". "Inoltre giudichiamo un fallimento totale l’idea paventata dall’amministrazioni di centro-sinistra di chiudere la stazione dopo le 23.30 – proseguono –. Innanzitutto bisogna vedere cosa si intende per chiusura, perché dopo quest’ora sono previste le fermate di tre treni regionali Non vorremmo che con la chiusura mascherata da sicurezza, non si voglia far abituare i nostri concittadini a recarsi ad Empoli in vista di una probabile chiusura del ponte, su cui ancora non abbiamo avuto risposte, nonostante i ripetuti solleciti".