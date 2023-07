TEDxEmpoli Women 2023: Dibattiti al Femminile per Riflessioni su Parole e Silenzi

Un format nuovo e tutto al femminile. Dopo due anni di assenza torna il ’TEDxEmpoli’: l’edizione 2023 sarà dedicata al mondo delle donne. Donne che compongono anche il team. Alla guida del ’TEDxEmpoli Women 2023’, iniziativa che diffonde idee e alimenta temi di valore ci saranno Irene Bacherotti, Giulia Farsetti e Cecilia Torchia. Tre giovani empolesi, già volontarie nell’ultima edizione, oggi al timone dell’iniziativa pronte a portare una ventata di novità. L’appuntamento è per sabato 21 ottobre, ma la macchina organizzativa è già in movimento. Per la prima volta, insomma, Empoli ospiterà il ’TEDxWomen’, una giornata per ispirare riflessioni su alcune delle tematiche più scomode e intricate, valorizzando il contributo femminile: un’opportunità per ampliare i propri orizzonti.

La città tornerà così dopo due anni a essere luogo di incontri e di confronti grazie agli speaker di fama nazionale, che condivideranno pensieri su tecnologia, arte, business, intrattenimento, integrazione e uguaglianza. Il tema di questa edizione? L’importanza delle parole: dette, taciute, ignorate, nascoste. Ma anche l’importanza del silenzio e della comunicazione, quella fatta in modo consapevole. "Siamo elettrizzate per la fiducia che Matteo Cipollini e tutti i ragazzi di Aps Millennium ci hanno rivolto affidandoci il testimone - commentano le tre ragazze - Non vediamo l’ora di poter condividere con tutti i frutti del nostro lavoro. Felici dei nomi che porteremo sul palco". Non resta che aspettare la fine dell’estate per le prossime anticipazioni. Y.C.