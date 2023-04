Teatro, stagione record Numeri pre pandemia

Numeri da pre-pandemia per il teatro fucecchiese: oltre 5500 presenze tra cartellone di prosa, offerta per le scuole, eventi collaterali.

Il Nuovo Teatro Pacini prosegue le attività formative con i ragazzi dai 4 ai 25 anni, suddivisi per varie fasce di età, che presenteranno l’esito del lavoro finale dei laboratori il 29 aprile. La stagione teatrale – la nona edizione Sipario Blu – organizzata dal Teatrino dei Fondi, è stata un successo ed ha visto protagonisti personalità del calibro di Daniel Pennac, Veronica Pivetti, Cirilli, e altri. Nell’ambito della programmazione per le scuole il 20 aprile sarà l’ultimo appuntamento di Ambarabà, la scuola va a teatro. Sul palcoscenico debutterà Attention Please!, uno spettacolo, nato da un’idea di Enrico Falaschi nell’ambito di un progetto con il Comune e l’Anmil, per stimolare in modo ludico le giovani generazioni alla conoscenza dei temi legati alla sicurezza, agli infortuni sul lavoro ed ancor più alla prevenzione.