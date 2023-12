Teatro Shalom. Un Castello e quattro eredi

EMPOLI

Saranno ben quattro le rappresentazioni di “Cercasi erede“ al Teatro Shalom in via Busoni a Empoli per questo periodo natalizio. Lo spettacolo portato in scena dalla locale compagnia Teatro Shalom è il quarto appuntamento della stagione 2023-’24 che si concluderà il prossimo maggio. Si parte martedì prossimo, nel girono di Santo Stefano alle 17.15, per proseguire poi domenica 31 dicembre alle 21.15 per salutare l’anno e dare il benvenuto al 2024 (alle 23.45 è previsto il buffet e brindisi di Capodanno), quando “Cercasi erede“ sarà ancora protagonista il 5 gennaio e per Befana, rispettivamente alle 21.15 e 17.15. Si tratta di una commedia in tre atti di Luciano Lunghi con la Regia di Paolo Zondadelli, che vede protagonisti quattro nipoti - giovani, avidi e annoiati - che si contendono l’eredità di famiglia: un vecchio castello con “annessi e connessi”. Gli annessi sono rappresentati da un’anziana Contessa e dalla sua badante. I connessi sono invece due astuti fantasmi che faranno di tutto, ma proprio di tutto, perché il vecchio e glorioso castello rimanga a far parte del patrimonio familiare. Uno è il fantasma del conte Ottavio, l’altro il suo servitore Scaccola, che sono in missione per conto del defunto Aginulfo, il quale vuole capire chi tra i suoi parenti meriti di ereditare il suo vecchio maniero. Gli imprevisti e la curiosità di alcuni dei personaggi invitati per l’apertura del testamento complicano l’impresa che regala tanti momenti di grande ilarità. Insomma, il pubblico si troverà a guardare una commedia brillante, estremamente movimentata e con alcune trovate sceniche alquanto fuori dal comune.

Sul palco ad interpretare i due fantasmi saranno Angiolo Giaccio (Conte Ottavio) e Gianluca Giusti (servitore Scaccola), mentre nei ruoli dei quattro nipoti troviamo Carlo Salvaggio (Enrico), Patrizio Gori (Guido), Franca Campigli (Rosa) e Daniela Bartolini (Ernesta). Prenotazioni e Prevendite presso il botteghino del Teatro oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 11 alle 13. È comunque possibile prenotare anche tramite e-mail, scrivendo a [email protected] o acquistare il biglietto on line sul sito apposito ciaotickets.