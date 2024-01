Teatro Shalom. David Boldrini omaggia Puccini

EMPOLI

Giacomo Puccini sarà il grande protagonista del secondo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in programma domani sera alle 21 al Teatro Shalom in via Busoni a Empoli. La nuova pièce teatrale di David Boldrini, intitolata “Quando m’en vo…”, è infatti il primo dei due eventi dedicati al famoso compositore italiano per celebrarne il centenario dalla morte. È passato del tempo da quando Mimì e Rodolfo s’innamorarono in quel gelido inverno parigino, ma Musetta, civettuola habituée del Café Momus, ormai anziana, ne ha ancora tante da raccontare. È con questo preludio che il pubblico viene introdotto al proseguimento immaginato da David Boldrini de “La bohème” di Giacomo Puccini, celeberrima opera composta fra il 1893 e il 1895. In scena i volti noti di Beatrice Baldaccini e Matteo Micheli, il soprano Paola Cigna e la violoncellista Riviera Lazeri, con l’accompagnamento al pianoforte dello stesso David Boldrini, daranno forma e vita a questa fantasia.

Beatrice Baldaccini è uno dei volti emergenti del musical italiano. Vanta numerose esperienze in molte produzioni teatrali di successo ricoprendo numerosi ruoli da protagonista. Inoltre ha partecipato a varie produzioni televisive. Nella sua lunga carriera di attore, invece, Matteo Micheli ha spaziato dal cabaret all’operetta, dal teatro comico al teatro drammatico e alla tragedia greca, fino alle molte partecipazioni televisive. Ha lavorato con alcuni fra i registi e gli artisti più importanti del panorama italiano ed internazionale. Paola Cigna, soprano, vincitrice di numerosi concorsi di canto lirico nazionali ed internazionali, è stata protagonista nei maggiori teatri italiani delle opere di Mozart e della tradizione lirica italiana di Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini. Riviera Lazeri, violoncellista, si è esibita nelle più importanti sale da concerto e teatri italiani ed internazionali. È compositrice e per il teatro musicale, dal 2015 crea spettacoli con Stefano Benni, Alessandro Haber, Davide Riondino, Dario Vergassola e Violante Placido. David Boldrini, oltre che pianista e direttore d’orchestra, è anche compositore.