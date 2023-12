Teatro Pacini, biblioteca e sala riunioni: si cambia. Porte aperte alle associazioni e ai partiti politici

Non solo attività culturali nei locali di proprietà comunale. Ora nel Cinema Teatro Pacini, nella saletta della Biblioteca comunale e nella sala riunioni di Ferretto, nella frazione di Querce, potranno essere svolte iniziative anche da soggetti esterni quali associazioni, comitati politici, organizzazioni sindacali, movimenti religiosi e altri. Lo ha deciso la giunta con l’obiettivo di promuovere il confronto di idee e la conoscenza di ogni aspetto della vita della comunità. La scelta ha lo scopo di favorire il dibattito politico visto l’avvio della campagna elettorale per elezioni amministrative e europee del giugno prossimo. Nel corso degli anni, inoltre, era emersa da parte di associazioni, gruppi di cittadini o comitati, l’esigenza di avere a disposizione dei locali per svolgere incontri, conferenze, presentazioni alla cittadinanza delle proprie attività.