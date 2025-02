Teatro e clownerie: ecco “Seggioline“

EMPOLI Terzo appuntamento questa mattina e in replica domani sempre alle 10 al Minimal Teatro di Empoli con la rassegna Dire, Fare, Teatrare, promossa da Giallo Mare e dedicata alle scuole. “Seggioline“ è il titolo dello spettacolo di e con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro (nella foto), per la regia dello stesso Beltrami, che sarà portato in scena con le tecniche del teatro d’attore non verbale e della clownerie (età consigliata dai tre anni). Lui è molto ordinato. Costruisce sedie per stare seduti, fermi, composti. Per stare come si deve stare. Per fare quello che si deve fare. Ma all’improvviso arriva Lei, che sembra volare di qua e di là, col suo sacchetto pieno di strane cose: oggetti e colori diversi come diverse sono le cose di cui è fatto il mondo. E queste cose servono a completare. A trasfigurare. A fare crescere e diventare grandi. Un viaggio surreale tra due emozioni... anzi, tante quante ne possono nascere dall’incontro di due persone che sembrano distanti tra loro ma forse, anche se non lo sanno, hanno bisogno l’una dell’altra. È così che, con un po’ di fantasia in mezzo a tutto quell’ordine e un po’ di ordine in mezzo a tanta fantasia, i due personaggi inizieranno a trasformare le sedie che hanno intorno e a trasformarsi, a scoprire che l’altro non è così lontano da noi. Che qualcosa che "Lui" o "Lei" hanno è un pezzo di ciò che a noi manca.