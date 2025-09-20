Teatro del popolo. Super stagione con grandi nomi

L’anno scorso sono stati 30mila. Spettatori attenti, curiosi e appassionati che hanno occupato le poltroncine rosse del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Nuova stagione, obiettivo ambizioso: rilanciare con un cartellone denso di appuntamenti, tutti diversi ma uniti dalla qualità. Grandi nomi, un programma di livello e prezzi invariati: la ricetta del successo per la stagione teatrale 2025/2026 è servita. Il debutto il 7 novembre con lo spettacolo di prosa “Indovina chi viene a cena“ che chiamerà sul palco Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Un cast d’eccezione intratterrà il pubblico castellano, per un calendario di spessore frutto della collaborazione tra Fondazione Teatro del Popolo, Comune di Castelfiorentino, Banca Cambiano 1884 spa, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

"Un cartellone accattivante senza aumento del biglietto – conferma la presidente della Fondazione Teatro del Popolo Maria Cristina Giglioli –. Anche quest’anno prosa, musica e danza verranno raccontati con linguaggi pensati per soddisfare le esigenze di spettatori di tutte le età". Largo a "testi importanti e classici reinterpretati in chiave contemporanea – come anticipa la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta –.E poi spettacoli che regalano divertimento intelligente e riflessivo, quale ‘Malinconico moderatamente’ felice con Massimiliano Gallo (19 e 20 febbraio). Fra le migliori proposte del panorama nazionale anche il ‘Mein Kampf’ di Stefano Massini, (2 e 3 dicembre) a cento anni dalla stesura del testo di Hitler".

Sul Teatro del Popolo, insomma, una luce sempre accesa. "Una luce – sottolinea la direttrice artistica Vania Pucci – che raccoglie il pubblico anche per partecipare a laboratori, prove e progetti internazionali". Il 17 dicembre c’è “L’uomo, la bestia e la virtù“, classico di Pirandello portato in scena da Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Il 16 gennaio vedrà Leo Gassmann protagonista di “Ubi major…“, dramma familiare ad alta tensione. Il 12 marzo Paola Minaccioni si esibirà ne “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow“, il 27 l’appuntamento danzante con “Romeo e Giulietta“.

Imperdibili le proposte fuori abbonamento come quella del 21 gennaio con Ascanio Celestini in “Poveri cristi“ e del 31 con Domenico Iannacone e “La cura dello sguardo“. “Fino a quando la mia stella brillerà-storia di Liliana Segre“ è destinato a lasciare il segno il 5 febbraio. Nel pacchetto dei fuori abbonamento, anche Dario Ballantini, l’ 11 dicembre, con “Lo spettacolo di Ballantini“, Stefano Fresi il 9 gennaio, con “Dioggene“, Daria Paoletta il 6 marzo in “Maledetta primavera“ e la coppia Giorgio Marchesi/Simonetta Solder con “L’amante“ il 22. Spazio anche alle domeniche per i più piccoli tra fiabe e burattini. Se la sfida di animare il San Silvestro la raccoglie Katia Beni con “Teniamo botta show“, il Concerto di Capodanno sarà affidato alla Filarmonica Verdi. E non delude il cartellone musicale. Il 28 novembre con “Barcelona, the album tribute“ omaggio a Freddy Mercury, il 13 febbraio l’attesa è per i Gatti Mézzi. Due gli spettacoli con Empoli jazz: il 13 novembre “Il cielo è pieno di stelle. Omaggio a Pino Daniele“, il 13 dicembre “La vera storia di Billie Holiday“. Per gli appassionati di lirica, il 24 aprile c’è la “Madama Butterfly“. Le proiezioni del Cine Mario Monicelli troveranno spazio al Ridotto del Teatro con nuove poltrone, più comode ed eleganti, pronte ad accogliere la stagione in partenza.