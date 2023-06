Teatro all’aperto Risate assicurate con grandi ospiti

Archiviata la stagione teatrale 2022-’23 il Teatro del Popolo di Castelfiorentino si prepara alla sua versione estiva. Nel mese di luglio torna infatti l’ormai classico appuntamento con la rassegna “Teatro al Popolo, teatro fuori dal teatro”, giunta alla sua quinta edizione. Tre gli spettacoli in programma, a partire da lunedì 10 luglio, per la manifestazione organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, nell’Area ex Arena, con accesso da via XX Settembre, vicinissima al Teatro (in caso di pioggia gli spettacoli si terranno infatti all’interno del teatro). "Gli ottimi risultati degli anni scorsi – commenta la presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli – ci incoraggiano a proseguire con questa rassegna proponendo un cartellone che suscita interesse e divertimento. Portando il Teatro fuori dalla sua sede naturale, vogliamo offrire a coloro che parteciperanno, e confidiamo che siano in molti, un’opportunità in più per conoscerlo, apprezzarlo e vivere le sue emozioni, in una bella occasione di socialità".

La rassegna è composta da tre appuntamenti uniti dalla qualità artistica e dal talento degli interpreti. Si inizia, come detto, lunedì 10 Luglio con “Storie sconcertanti”, uno spettacolo di e con Dario Vergassola. Si prosegue il lunedì successivo con “Diritti o rovesci… ma pari” con Katia Beni e Benedetta Giuntini, per terminare lunedì 24 Luglio con lo spettacolo “Scorrettissimo me” di e con Paolo Rossi. "Abbiamo scelto spettacoli all’insegna del divertimento e della leggerezza, ingredienti fondamentali anche per parlare di temi importanti – sottolinea Vania Pucci direttrice artistica del Teatro del Popolo – attori e attrici che sfruttano la loro vis comica per raccontarci con ironia il genere umano e la quotidianità". Tutti gli spettacoli sono in programma alle ore 21.30. I biglietti sono acquistabili online, sul sito del teatro www.teatrocastelfiorentino.it e presso la biglietteria del teatro del Popolo, nei giorni 1, 8, 15 e 22 luglio dalle 9.30 alle 12.30.