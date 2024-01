Tasse, buco da 715mila euro. Ora è caccia agli evasori

Un eventuale "tesoretto" da oltre 700mila euro, che garantirebbe una maggior disponibilità economica per quel che riguarda nuovi interventi e nuove misure a vantaggio della cittadinanza. E per quel che riguarda il supporto nella riscossione coatta, il Comune di Cerreto Guidi si è affidato nei giorni scorsi ad un’agenzia di Santarcangelo di Romagna, con l’obiettivo di recuperare almeno una parte consistente dell’importo. A tanto ammontano, infatti, le utenze mai riscosse in termini di Imu e Tasi. Si tratta in particolare di accertamenti notificati dall’ente ai diretti interessati fra il 2020 e il 2021 (relativi agli anni precedenti) che ammontano a 715mila euro. Istanze di recupero che stanno approssimandosi alla scadenza fissata per legge, oltre la quale non saranno di fatto più esigibili.

Secondo la normativa, infatti, il titolo esecutivo relativo alla riscossione coattiva dei tributi locali deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Già sul finire del 2023 l’Ufficio Tributi del Comune aveva provveduto a predisporre la minuta dei ruoli coattivi relativi alle partite di avviso di accertamento Imu, comprensive di sanzioni ed interessi, notificate e divenute esecutive e relative a varie annualità d’imposta. Una lista che servirà anche all’agenzia di recupero crediti romagnola per avere una base dalla quale partire, con tutta probabilità. Il contrasto all’evasione figura, del resto, tra gli obiettivi prioritari previsti nei documenti programmatici dell’amministrazione Rossetti, tramite la conseguente accelerazione del recupero coattivo delle entrate non versate entro i termini stabiliti. Per fini di equità fiscale, ma anche per gli equilibri di bilancio e di miglioramento della liquidità di cassa: la somma ’mancante’ farebbe comodo alle casse comunali. "Lavoriamo in ogni caso da anni sul contrasto all’evasione – ha commentato il sindaco Simona Rossetti – e continuerà a essere una dei temi primari dell’azione amministrativa, anche per una questione di equità e di giustizia sociale".

G.F.