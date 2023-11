Task force per riaprire la scuola. Preside e bidelli ad asciugare . Ma due aule restano inagibili

EMPOLI

Ieri mattina gli studenti del liceo Pontormo di Empoli sono rientrati a scuola, ma non tutti nelle rispettive aule. A causa del nubifragio di giovedì scorso in due classi non è ancora possibile tornare a fare lezione. L’acqua mista a terra e detriti è entrata dalle porte del piano terra e le hanno rese inagibili. Al momento gli alunni della 3C e 5E sono stati trasferiti nel laboratorio di informatica e nell’auditorium, in attesa che una ditta specializzata venga a ripulire i locali. Chiusi anche l’ingresso e il corridoio bordeaux.

"Purtroppo – spiega la dirigente Filomena Palmesano – non è facile trovare imprese disponibili, sotto tutte impegnate sul fronte maltempo. Noi abbiamo fatto il 90 per cento del lavoro di ripulitura ma per il restante c’è bisogno di una ditta specializzata".

Quando la preside dice "noi" si riferisce al personale Ata della scuola che venerdì mattina insieme alla stessa dirigente e alla segretaria sono andati a fare un sopralluogo per verificare i danni dell’eccezionale pioggia caduta la sera prima. "Immaginavo che l’acqua fosse filtrata – racconta – ma non credevo così tanta. Al piano superiore e nei mezzanini si erano create delle pozze, tutto sommato gestibili, ma al piano terra e nell’auditorium l’acqua era salita fino a dieci centimetri". Chiamati tutti a raccolta, sabato mattina una squadra composta da una venticinquina di bidelli insieme alla dirigente e al personale di segreteria, hanno asciugato e ripristinato tutto affinché la scuola potesse tornare ad accogliere gli studenti.

"Devo ringraziare tutti i collaboratori scolastici che sabato hanno pulito e sistemato – sottolinea la dirigente – È stato un bel lavoro di squadra. Tra l’altro c’è chi si è ricordato di una vecchia pompa in succursale, che è stata rimessa in funzione e ci è servita per aspirare via l’acqua". Da un primo inventario un bel po’ di materiale è da buttare. "Si tratta di materiale didattico e sportivo – prosegue la preside – Per fortuna banchi e sedie hanno le gambe in ferro e anche se l’acqua ha invaso le aule non si sono sciupati. Dobbiamo però vedere, nei prossimi giorni, le condizioni delle porte delle classi. Sono di legno e temo che l’acqua possa averle danneggiate".

Irene Puccioni