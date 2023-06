Tartufo scorzone Tutto pronto al parco per i giorni della sagra

E’ il momento di celebrare il nero d’estate. Stiamo parlando di tartufo. La sagra dello scorzone è pronta a deliziare i palati di appassionati gastronomi e amanti del re dei boschi di tutto il mondo. L’iniziativa annuale, che celebra l’eccellenza culinaria della pregiata varietà di tartufo nero, si svolgerà per questo fine settimane e il prossimo nel parco urbano di Montespertoli. La sagra dello scorzone, nella sua seconda edizione, è diventata un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’aroma e nel gusto inconfondibili di questa prelibatezza culinaria. La manifestazione offre un’ampia varietà di piatti e specialità che mettono in risalto le caratteristiche uniche dello scorzone, apprezzato per il suo sapore intenso e terroso.

La sagra nasce grazie a una iniziativa dell’associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa nata a Certaldo nel 1992 e che da anni a marzo organizza la sagra del tartufo marzuolo. Durante i giorni di festa, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare una vasta gamma di piatti a base di Scorzone, tra questi: antipasto del tartufaio, tagliolini al tartufo, tartare di manzo e tagliata al tartufo estivo, gli immancabili dolci al tartufo bianco o nero e fresco vino Chianti. L’iniziativa sarà aperta al pubblico dalle 19.30. Interesse dell’associazione – spiega una nota – è quella di tutelare, mantenere e riprodurre il patrimonio tartufugeno locale: in più di una occasione è stato impedito l’abbattimento indiscriminato di piante simbionti del tartufo, salvando un patrimonio naturale di cui potranno beneficiare tutti i cercatori, attuali e futuri. Ad oggi sono gestite direttamente dall’associazione diverse tartufaie controllate e tutti gli anni, ormai dal 2000, l’associazione provvede a manutenere e recuperare terreni tartufigeni.