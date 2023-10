TartuFesta al via. Il re della tavola tra arte e cultura

MONTAIONE

Un microfono e 15 artisti emergenti. Ecco l’anteprima di “TartuFesta“, tradizionale rassegna giunta alla sua 30esima edizione che domani e domenica animerà le vie di Monatione. Ma torniamo a “OpenMic“ di domani, appuntamento musicale dedicato ai giovani, in cui cantautori, cantanti e musicisti avranno l’opportunità di farsi conoscere. Il clou della manifestazione, però, sarà come sempre rappresentato dal tartufo e da tutti gli eventi che gli ruoteranno intorno, dal mercatino di prodotti tipici alle escursioni, passando per il cooking show. "Un’iniziativa che ha una storicità importante, 30 anni su un prodotto di eccellenza della Toscana – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci –. È fondamentale la sinergia tra istituzioni, ci eravamo posti l’obiettivo di aprire il Palazzo per accogliere le iniziative più caratteristiche del territorio toscano, indubbiamente TartuFesta è una di queste".

Tra le varie iniziative da sottolineare TartuValley che dalle 9 alle 17 (anche la domenica) propone escursioni a cavallo nelle aree tartufigene di Montaione (info e prenotazioni al 347 3200800 o a [email protected]). Sempre domani, dalle 15, nella sala del Consiglio comunale si terrà prima il convegno sulla cavatura e cerca del tartufo e poi la presentazione del libro “Ma il bosco si può tagliare o no?” di Andrea Bernardini. Domenica mattina alle 11, invece, è previsto il taglio del nastro con la madrina Patrizia Rossetti.

"Questa manifestazione – afferma il sindaco di Montaione Paolo Pomponi – è un’opportunità promozionale per tutto il territorio montaionese. TartuFesta è un’esperienza coinvolgente, un mix equilibrato di proposte che spaziano dall’artigianato ai prodotti tipici, dalla cucina all’irrinunciabile re della tavola, il tartufo bianco. Da anni, Montaione viene premiata come una delle mete di elezione tra le destinazioni rurali della Toscana, e TartuFesta rappresenta uno dei momenti più significativi del territorio".