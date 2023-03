Tariffa dei rifiuti, nuovi incontri

Tariffa corrispettiva dei rifiuti, la rivoluzione è in atto. E per agevolare il passaggio, Alia continua con gli incontri per informare i cittadini. A Empoli proseguono gli sportelli informativi in via Giuntini, nella sede dell’ex hub vaccinale, messa a disposizione dal gruppo Sesa. Qui è possibile ritirare i nuovi dispositivi di lettura per i contenitori e, se necessario, anche le attrezzature, oltre a svolgere pratiche Tari e richiedere informazioni. Il servizio è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 19; martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Intanto non si fermano gli incontri negli altri comuni: oggi alle 18.30 l’appuntamento è a Fucecchio, alla Contrada Porta Raimonda in via Giordano. Mercoledì alle 18 toccherà a Vinci, nella Casa del Popolo di Vitolini. Mercoledì l’incontro si sposta a Certaldo alle 21.15, in via 2 Giugno. La settimana si chiude giovedì con tappa a Castelfiorentino, al circolo Puppino in via Galvani.