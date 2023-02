Tariffa corrispettiva Alia incontra i cittadini per illustrare il sistema

La Taric, la tariffa corrispettiva già attiva in alcuni comuni gestiti da Alia Servizi Ambientali, e il suo funzionamento. Per illustrare i dettagli del nuovo sistema, rispondere alle domande degli utenti, Alia insieme alle amministrazioni comunali coinvolte sta organizzando incontri pubblici sul territorio. Il via steaera a Fucecchio, al Centro La Calamita. Mercoledì (alle 21.30) a Montelupo in Comune; e le pomeriggio (alle 18.30) a Certaldo, nella Saletta di via 2 Giugno; Giovedì 23 (ore 21.15) a Gambassi Terme, alla Casa del Popolo. Alia ricorda che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza. La corretta differenziazione dei rifiuti ed esposizione del secondo trimestre (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre (gennaio – marzo). Per questo è importante dotarsi dei nuovi strumenti della Tariffa Corrispettiva entro il 31 marzo