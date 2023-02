Taric, incontri per spiegare come funziona

Spiegare la Taric ai cittadini. Dal 27 febbraio al 12 marzo compreso, per avere informazioni sulla tariffa corrispettiva e ritirare i nuovi dispositivi di lettura per i contenitori è sufficiente recarsi ai nuovi sportelli aperti al pubblico ad Empoli, ubicati nella sede dell’Ex Hub vaccinale in via Giuntini, messa gentilmente a disposizione dal gruppo Sesa. E proseguono gli appuntamenti informativi sulla nuova tariffa corrispettiva già attiva in alcuni comuni gestiti da Alia Servizi Ambientali. Nei comuni interessati - Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi –, infatti, Alia insieme alle amministrazioni comunali coinvolte ha organizzato momenti di confronto, cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Questi gli appuntamenti previsti nella prossima settimana: lunedì alle 18 incontro a Capraia e Limite nella palestra della scuola elementare; mercoledì primo marzo (alle 21.30) a Vinci alla Casa del Popolo di Spicchio; alle 18.30) l’incontro sarà a Certaldo, al circolo polisportiva, Il Barrino. Giovedì (alle 18) appuntamento a Castelfiorentino, al circolo Arci i Praticelli.

Alia ricorda che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza. La corretta differenziazione dei rifiuti ed esposizione del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre.