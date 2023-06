Taric e pagamenti Ecco tutte le scadenze

Il Comune informa che con il nuovo sistema tariffario dei rifiuti, introdotto anche a Fucecchio col passaggio alla Tariffa Corrispettiva, cambiano le tempistiche per richiedere le agevolazioni sociali per le utenze domestiche. Se negli anni scorsi era possibile presentare domanda fino al 31 dicembre, per il 2023 il termine ultimo di presentazione sarà il 15 settembre. La domanda, scaricabile sul sito del Comune, andrà consegnata a mano presso l’Urp accoglienza al piano terra del palazzo comunale oppure inviata tramite mail all’indirizzo [email protected] o via pec all’indirizzo [email protected]

L’agevolazione viene applicata sulla base dell’indicatore Isee e prevede l’esenzione al 100%, da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, per i nuclei familiari con indicatore Isee o Isee corrente fino a 5mila euro, mentre prevede la riduzione al 30% per i nuclei familiari con indicatore Isee o Isee corrente compreso tra 5mila e 10mila euro.