Taric, calendario degli incontri

Il calendario degli incontri previsti sul territorio comunale per informare i cittadini sul nuovo sistema tariffario dei rifiuti: lunedì 6 marzo alle 18.30 alla Fondazione Montanelli Bassi, lunedì 13 marzo stessa ora, 18.30, nella sede Contrada Porta Raimonda, lunedì 20 marzo alle 21.15 nella sede Contrada Massarella, lunedì 27 marzo alle 18.30 nell’oratorio parrocchiale di Galleno, piazza della Chiesa, lunedì 3 aprile alle 21.15 nellasede Contrada San Pierino, via del Cedro. Fortemente voluti dall’amministrazione comunale, gli appuntamenti hanno come obiettivo quello di fornire le corrette informazioni ai cittadini a seguito dell’introduzione della tariffa corrispettiva in luogo del precedente sistema di calcolo. Il personale di Alia Servizi Ambientali sarà a disposizione della cittadinanza per fornire tutte le informazioni necessarie.