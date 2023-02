Taric, Alia incontra i cittadini

E’ stato ufficializzato il calendario di incontri durante i quali il personale di Alia Servizi Ambientali incontrerà i cittadini di Fucecchio e frazioni per informarli sulla Tariffa corrispettiva, il nuovo sistema di calcolo che determina le bollette per la raccolta dei rifiuti. Sono stati fissati appuntamenti, sempre di lunedì, nel capoluogo e nelle frazioni.

Il primo appuntamento c’è stato lunedì sera al centro di aggregazione La Calamita in piazza Salvo D’Acquisto. Gli altri due incontri a Fucecchio saranno il 6 marzo alle 18,30 alla Fondazione Montanelli Bassi, in via di San Giorgio, e il 13 marzo, sempre alle 18,30 nella sede della Contrada Porta Raimonda in via Giordano. A seguire gli appuntamenti si sposteranno nelle frazioni: il 20 marzo alle 21,15 nella sede della Contrada Massarella in via Porto di Cavallaia, il 27 marzo alle 18,30 a Galleno presso l’Oratorio Parrocchiale in piazza della Chiesa e il 3 aprile alle 21,15 nella sede della Contrada San Pierino in via del Cedro.