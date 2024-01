Empoli, targa in memoria di tre poliziotti vittime del terrorismo

Empoli, 22 gennaio 2024 – In occasione del 49° anniversario della morte del Brigadiere di P.S. Leonardo Falco e dell'Appuntato di P.S. Giovanni Ceravolo, caduti in un attentato e del ferimento dell'Appuntato di P.S. Arturo Rocca, gravemente colpito nella medesima circostanza, mercoledì 24 gennaio, alle ore 10.00. ad Empoli, in Viale Boccaccio, 25, il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma scoprirà una targa sul luogo dell'accaduto, in memoria delle due vittime del terrorismo, Medaglie d'Oro al merito Civile.

La cerimonia avverrà alla presenza dei familiari delle vittime, della Sindaca di Empoli Brenda Barnini, del Dirigente del Commissariato cittadino di P.S. Francesco Zunino, delle autorità e del Gonfalone del Comune di Empoli, con gli onori resi da uno schieramento di agenti della Polizia di Stato.