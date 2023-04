Tanti rappresentanti dal territorio

Alla fiera veronese parteciperanno varie aziende del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, fra cui anche la Tenuta Cantagallo di Capraia e Limite e la Cantina sociale Colli Fiorentini di Montespertoli, il cui presidente, Ritano Baragli, è anche vicepresidente del Consorzio del Chianti. La partecipazione del Consorzio del Chianti sarà massiccia al Vinitaly, con oltre 40 aziende con un proprio desk, un bancone istituzionale con più di 170 etichette di vino Chianti Docg, prodotte da oltre 90 aziende, e un secondo bancone istituzionale con 45 etichette di Vin Santo del Chianti Doc in assaggio, in rappresentanza di 38 aziende del territorio. La rappresentanza del Consorzio Chianti sarà nel padiglione 9, stand C11 e C12. Per conoscere tutti gli espositori e i loro prodotti c’è tempo fino al 5 aprile.