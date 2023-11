Tanti danni per le famiglie: "Si congelino le tasse agli studenti universitari"

L’unione e la professionalità delle forze ha lottato con grande professionalità contro il disastro dell’alluvione. Lo sottolinea Empoli in Azione: "Vogliamo davvero ringraziare il sistema di protezione del nostro territorio i vigili del fuoco, le forze di polizia nazionali e locali ma soprattutto il mondo del Volontariato che anche in questa occasione ha dimostrato l’importanza di questo capitale umano presente nel nostro circondario", spiega Luca Ferrara.

"Un grazie particolare al Monica Salvadori e a Martina Rioda dell’Unione della Protezione Civile del Circondario – sottolinea la nota – per aver coordinato le operazioni in un evento di tali

dimensioni, così come al sindaco di Montelupo, Paolo Masetti, per aver messo a frutto la sua professionalità nell’evento. Come partito politico siamo seriamente preoccupati soprattutto per quello che è successo nella piana che va da Pistoia a Prato: interi comparti del sistema produttivo sono stati gravemente compromessi in poche ore, dal vivaismo alla moda, dai mobilifici di Quarrata alle tante piccole attività commerciali.

Luca Ferrara, poi, snocciola alcune importanti richieste del partito: "la regione chieda al governo che si attivi immediatamente affinché nelle zone interessate siano sospese tutte le scadenze fiscali, tasse nazionali e locali e che tramite accordi con Abi vengano congelati mutui a famiglie ed imprese".

Ma non solo: congelamento delle tasse e pagamento a rate per gli studenti che frequentano le università, provenienti dai comuni colpiti; un fondo di solidarietà affinché alle famiglie e alle imprese in difficoltà siano immediatamente concessi somme di denaro per poter provvedere alle necessità più impellenti; un tavolo fra Regione, mondo imprenditoriale e sindacati, per gestire in modo ordinato e coordinato la ricostruzione e per allocare le risorse economiche dove davvero sono necessari. "Inoltre, chiediamo che nei prossimi mesi si discuta perché venga introdotta a livello regionale – spiega Ferrara – una norma che preveda per l’assunzione nelle strutture pubbliche regionali(comprese le polizie municipali) di sostenere oltre alle prove di diritto pubblico, amministrativo, anche una prova sul sistema di Protezione Civile, affinché tutto il personale presente nell’amministrazione regionale conosca questa importante materia già all’atto dell’assunzione".