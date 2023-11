Tanti applausi . Parsifal incanta. Un inno alla vita

EMPOLI

Grande partecipazione e un lungo applauso finale hanno contraddistinto il concerto intitolato “Esistenza Astratta“, che al Teatro Sala Il Momento ha visto protagonista Piero Shehu Kuqo. Un’esperienza musicale organizzata da Zona Bassa, Mixstudio, Bonistalli Musica e Fiori di Vetro che ha messo al centro Piero, in arte Parsifal, insieme alla sua band di cui fanno parte Daniele Bianconi, Emiliano Iuliano, Simone Bigazzi, Francesco Pucci, Enrico Geri e Gianluca Bonomonte. Musicisti che meritano un ringraziamento particolare per il supporto che quotidianamente offrono a Piero. Grazie a Paolo Rasenti, attraverso alcuni inediti, Piero ha potuto produrre i propri Cd diventando così il primo artista italiano affetto da autismo: “Il mio segreto la normalità” del 2017; “Coloriamo il muro”del 2018 e infine “Esistenza Astratta” del 2022, questi gli inediti dell’empolese doc e artista emergente. Tommaso Alfaroli, vocalist coach, ha sottolineato come Piero, con le musiche di Pino Daniele, Pooh, fratelli Gibb e Freddie Mercury e testi con musiche inedite di Simone Bigazzi e Fabrizio Gatti, abbia dimostrato di essere un cantante espressivo e poliedrico, capace di ’raccontare’ con la voce tutte le sfaccettature del gusto apprese negli anni di studio.

"La musica per Piero è vita e il mezzo per interagire con gli altri e per instaurare relazioni efficaci, per imparare a stare in gruppo e dare il meglio di se stesso come dimostrano i risultati – sottolinea Bianconi aggiungendo –. Non arrendiamoci mai di fronte alle difficoltà, ai limiti e alle barriere. Ora però dobbiamo andare avanti e dare anche altre opportunità a Piero e a tutti i ragazzi che vivono la realtà dello spettro autistico e che stanno chiedendo la possibilità di crescita, la possibilità di vivere e sperimentare una città inclusiva per sentirsi parte della città stessa e per fare in modo che sia molto di più rispetto a viverci e basta, verso un reale inserimento sociale e la conquista della piena autonomia quotidiana con il coinvolgimento della comunità e del territorio". Hanno partecipato all’evento anche le insegnanti Carla Amorini, Lorenza Belli, Tania Capone, Sabrina Poggetti e Lisa Burgassi.