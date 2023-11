Tante ore senza luce. Ecco dove e quando

Il 26 novembre a Vinci ci sarà l’interruzione di energia elettrica in alcune vie per effettuare lavori urgenti sugli impianti di E-distribuzione. Nel dettaglio lo stop è dalle ore 9 alle 16.30. Le vie interessate sono via Profonda, via Strognano, via provinciale di Mercatale e via Mercatale. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata quindi si invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e si invita a non usare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito e-distribuzione.itoppure inviare un Sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone di e-distribuzione