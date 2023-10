Tante attività in versione horror per la festa di Halloween

"Montespertoli Horror". No, non è - bene precisarlo - un qualcosa che ha a che fare con il terrore, l’orrore, eccetera. È che Halloween non è più, ormai, una festa tipicamente americana. Anzi, nel Chiantishire, che in Italia è però tra i luoghi più apprezzati dagli americani, sta diventando il primo appuntamento vacanziero e di svago, ed anche commerciale, della stagione ‘fredda’. Montespertoli si allinea a questa tendenza: per il ponte di Halloween, e per quanto si sa per certo ad oggi, l’Associazione commercianti e artigiani di Montespertoli ha intenzione di organizzare manifestazioni per i più piccoli e per le famiglie dal titolo "Montespertoli Horror". In tal senso, ha chiesto e poi ottenuto in questi ultimi giorni il patrocinio della giunta Mugnaini. Si tratta della realizzazione di un evento in occasione della festa di Halloween, denominato "Montespertoli Horror".

È prevista una serie di percorsi e postazioni dedicati all’intrattenimento dei bambini. E chiaramente saranno coinvolte anche le famiglie. Tra fine ottobre e inizio novembre quindi si inaugurano le feste invernali e si è già messa in moto, sempre a Montespertoli, la ‘macchina’ per le luminarie natalizie. La lunghissima estate 2023 è appena dietro l’angolo e già ci si proietta verso gli appuntamenti di autunno e inverno con - dal punto di vista enogastronomico che qui è sempre essenziale - l’ingresso del vino ‘novo’ 2023, primo esito della vendemmia appena andata in archivio. Per Montespertoli il vino ‘novo’ è molto più che un simbolo. È anche un valido termometro commerciale. È qui la festa? Sì, per tutti: dai più piccoli ai grandi. L’horror è chiaramente ironico. Arriva quindi "Montespertoli Horror" ma niente paura: è la festa di Halloween, in primo luogo per i bambini.