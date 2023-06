Taglio boschivo illegale, ditta denunciata per 36mila metri quadrati

Trentasei mila metri quadrati di illegalità. "Quel taglio boschivo? Non doveva essere eseguito". E’ questo il motivo che ha spinto i carabinieri forestali della stazione di Empoli a denunciare il titolare della ditta boschiva, esecutrice di uno sfalcio nel comune di Gambassi Terme. E’ successo in località Camporbiano nell’ambito dei controlli sulla regolarità dei tagli boschivi: durante un accertamento su un cantiere forestale, i militari hanno scoperto la difformità. Dalle verifiche è emerso che per eseguire quel taglio era stata presentata nel 2022 una autorizzazione non ritenuta valida. La superficie "incriminata" interessa oltre 36mila metri quadrati. Un illecito (il taglio di fustaia senza autorizzazione) che ha comportato un duro conto da pagare. Alla ditta sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.400 euro.