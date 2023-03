Taglio abusivo di bosco Denuncia e maxi multa

Oltre 9mila metri quadri di bosco tagliati in assenza di dichiarazione e in assenza di valutazione d’incidenza ambientale. I Militari della stazione carabinieri forestali di Empoli hanno eseguito un accertamento su un cantiere a Fucecchio in località Casa Rossa all’interno di un sito della Rete Natura 2000. Dai controlli, si apprende, è emerso che il taglio aveva interessato una superficie totale di 15.787 metri quadrati con una superficie, appunto, eccedente quella autorizzata. I carabinieri hanno individuato l’esecutore materiale dell’intervento, titolare d’impresa individuale che è stato segnalato all’autorità giudiziaria per taglio boschivo in zona speciale di conservazione in assenza di valutazione d’incidenza. Al titolare della ditta boschiva è stato contestato anche il furto di legna, l’invasione di terreni e il danneggiamento. In applicazione delle leggi regionali di riferimento sono state comminate sanzioni amministrative per un importo di 3.120 euro.