Tagliate piante più del previsto Denunciato il titolare della ditta Scatta anche maxi sanzione

Segnalazione all’autorità giudiziaria e maxi sanzione. E’ questo l’esito di un’operazione dei militari della stazione carabinieri forestale di Tavarnelle Val di Pesa che hanno messo sotto la lente un taglio di bosco. I carabinieri forestali, segnatamente, hanno eseguito una serie di accertamenti in località Podere Monastero nel Comune di Certaldo, per verificare l’esecuzione di un taglio su specie quercine. Da una prima osservazione del taglio boschivo – si apprende –, i militari hanno notato visivamente che le matricine (cioè le piante da lasciare a dotazione del bosco) di maggiore diametro erano state abbattute ed erano presenti sul letto di caduta e nelle cataste.

Ma in base alla normativa regionale ed alla dichiarazione di taglio presentata presso la Città Metropolitana di Firenze, un numero di piante prestabilito deve rimanere in piedi. Il ruolo fondamentale delle matricine è quello di produrre seme e garantire il rinnovo del bosco. Ai sensi della legge forestale regionale, il taglio – viene specificato – non può dunque essere classificato come colturale, cioè rientrante nella ordinaria gestione del bosco, ma è da considerarsi eseguito in "difformità sostanziale", intendendosi "i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito a un numero di soggetti superiore a dieci o a una massa legnosa superiore a 10 metri cubi".

I forestali hanno dunque segnalato all’autorità giudiziaria il titolare della ditta acquirente del soprassuolo boschivo e che ha effettuato l’intervento, per aver eseguito un taglio in difformità rispetto all’atto autorizzatorio ed in un bosco vincolato senza l’autorizzazione paesaggistica, prevista dal Codice del Paesaggio.

I carabinieri, in applicazione della legge regionale toscana, hanno contestato anche sanzioni amministrative per 2.665 euro per le matricine multiple che sarebbero dovute rimanere a dotazione del bosco. Inoltre al titolare della ditta che ha effettuato il taglio è stato contestato anche il reato di commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione vigente, in quanto il legname prodotto in seguito ad interventi eseguiti in difformità sostanziale, o in assenza di titolo abilitativo o senza avere acquistato il bosco in piedi, è stato messo in commercio. Parte del legname è stato messo sotto sequestro al termine degli accertamenti di rito e di legge.

