Tagli ai fondi del Pnrr, a rischio opere per 40 milioni di euro

Empoli, 4 agosto 2023 – Definanziamento Pnrr: il rischio che salti tutto è tangibile anche nell’Empolese Valdelsa e si traduce in 40milioni di euro di opere che potrebbero volatilizzarsi. La mappa dei Comuni - e dei relativi progetti strategici che con la revisione annunciata dal governo Meloni potrebbero essere annullati - è la mappa dei sogni infranti. E dei cantieri già appaltati che potrebbero non cominciare più. Il possibile stop all’opportunità di modificare volto e ‘contenuti’ di paesi e città impatta fortemente anche sul nostro territorio.

Partiamo da Empoli, dove sono a rischio ben 9 milioni di euro di finanziamento (da Piano Urbano Integrato) per la realizzazione del Parco culturale con il nuovo teatro civico, un traguardo storico che rischia di essere compromesso. Cinque sono invece i milioni per la rigenerazione urbana del complesso San Giuseppe relativamente alle porzioni su via Roma e via Giovanni da Empoli e 2,2 i milioni indirizzati alle casse di espansione sul torrente Orme. A rischio in città anche 260mila euro del capitolo efficientamento energetico. Spostandosi a Certaldo, a sfumare potrebbero essere la realizzazione della nuova piscina comunale (4,68 milioni di euro da Pnrr), il rifacimento della passerella comunale (450mila euro), la sostituzione della copertura del Centro operativo comunale (90mila euro) e la rifunzionalizzazione del centro abitato urbano (piani integrati per 3,6 milioni di euro). Un conto salatissimo anche a Vinci, dove i finanziamenti a rischio riguardano ‘Vinci immaginari futuri’ (3,4 milioni di euro), la pista ciclabile (il terzo stralcio per un milione di euro), il relamping di viale Togliatti (180mila euro), la copertura della scuola media di Sovigliana (350mila euro) e la sostituzione dell’illuminazione delle medie di Sovigliana (90mila euro e altrettanti sul 2024 ancora da impegnare). Non va meglio a Fucecchio, dove in bilico c’è una fetta di opere sull’efficientamento energetico, (mezzo milione di euro), e dove sono in discussione più di 5 milioni di euro destinati alla riqualificazione del centro storico. Cinque anche i milioni che Castelfiorentino potrebbe non vedere: quelli relativi al progetto di recupero e riqualificazione del paraboloide all’interno del sito produttivo della ex Montecatini. "Circa 100 milioni di euro di investimenti in tutto il territorio metropolitano relativi a inclusione sociale, rigenerazione urbana, sostegno agli impianti sportivi - ha detto il sindaco di Empoli, Brenda Barnini intervenendo a un incontro a Firenze sull’argomento- All’improvviso, ci siamo trovati in una situazione sconcertante, per i Comuni, per le aziende coinvolte negli appalti e per tutta le nostra comunità. Con le risorse da Pnrr sono stati costruiti i bilanci dei Comuni e il futuro dei territori. Questa operazione da ‘bullismo istituzionale’ genera un presente di profonda incertezza. Non si era mai visto un governo che passa di sopra al confronto con Regioni ed enti locali. E’ il caos istituzionale".