Tagli estivi sui trasporti "L’autobus? Ogni due ore"

EMPOLI

Dura la vita del pendolare se quando chiudono le scuole vengono tagliate le corse e cambiati gli orari. Chi tutti i giorni usa i mezzi pubblici per spostarsi in città o sul territorio si trova costretto a riorganizzare la propria routine quotidiana, adattandola alla nuova programmazione del trasporto pubblico locale. "Ogni volta è la stessa storia. Finisce l’anno scolastico e mi ritrovo senza autobus al mattino o negli orari in cui avrei necessità di spostarmi per andare al lavoro, a fare la spesa o a sbrigare delle commissioni", racconta Serafina Ambrosio, che abita in zona Santa Maria a Empoli e lavora all’ospedale San Giuseppe. La signora non guida né usa la bicicletta. "Mi muovo sempre con l’autobus – spiega – e mi sento una pendolare di serie B, nonostante paghi regolarmente l’abbonamento". La difficoltà di spostarsi con i mezzi pubblici è quella di non avere corse frequenti soprattutto nel periodo estivo. "Capisco – riprende la donna – che con la chiusura delle scuole ci siano molti meno passeggeri sui mezzi, ma c’è comunque chi continua ad avere bisogno dell’autobus per raggiungere il posto di lavoro. Ora al mattino c’è una corsa ogni due ore. La domenica invece l’autobus non passa proprio".

La signora Ambrosio si lamenta anche del tardivo aggiornamento degli orari alle fermate da parte di Atolinee Toscane, che gestisce in concessione l’intera rete autobus della Toscana, comprensiva sia delle reti urbane dei singoli comuni che dei collegamenti extraurbani. "Sono passati diversi giorni prima che venissero aggiornati gli orari e questo – sottolinea l’utente – ha rappresentato un disservizio". La donna auspicherebbe, almeno sul territorio comunale, un servizio ’circolare’. "Secondo me – dice – un servizio di autobus piccoli che girano in città con sosta nei punti più importanti incentiverebbe l’uso del trasporto pubblico anche tra i giovani che invece di farsi accompagnare dai genitori utilizzerebbero i mezzi pubblici per andare a fare sport o ritrovarsi con gli amici". Suggerimenti, sollecitazioni e richieste che la donna rivolge alla Regione Toscana, committente del servizio in gestione a AT. È di fatto la Regione, attraverso gli enti locali, a decidere sulla quantità di servizi (corse, linee e chilometri) da mettere a disposizione sul territorio. "Da parte del gestore – fanno sapere da Autolinee Toscane – c’è disponibilità al confronto e la massima apertura a qualunque sollecitazione arrivi dai soggetti pubblici".

Irene Puccioni