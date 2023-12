Tagli alla scuola. L’istituto Gonnelli rientra nella lista degli accorpamenti

EMPOLESE VALDELSA

L’Istituto comprensivo Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione figura tra i 17 accorpamenti previsti nel comporto scolastico della Toscana. Entra nel vivo il dimensionamento scolastico, che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico 20242025, al centro da molti mesi di un duro dibattito. Il provvedimento, riferito a quegli istituti comprensivi che non raggiungono i 900 alunni iscritti (nello specifico il Gonnelli conta 594 studenti), è legato alla novità contenuta nell’articolo 99 della nuova legge di bilancio che affida alle Regioni il compito di provvedere al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno. Sempre per quanto riguarda il territorio dell’Unione dei Comuni ha invece salvato la propria autonomia quello di Capraia e Limite, che conta 760 iscritti. La Regione Toscana, con il governatore Giani, ha più volte ribadito che avrebbe fatto i tutto per evitare la riduzione delle istituzioni scolastica: in soli tre anni si passerebbe dalle attuali 470 a 446. Per questo ha deciso di impugnare il decreto del Governo davanti al Tar del Lazio. Ricorso che però è stato respinto dalla Corte Costituzionale, permettendo al ministero dell’Istruzione di procedere con l’attuazione della misura. La Regione Toscana aveva chiesto alla giustizia amministrativa l’annullamento, con sospensiva in via cautelare, del Decreto interministeriale emanato nel giugno scorso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e di tutti gli atti conseguenti che riducevano il numero dei dirigenti e dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole toscane sin dal prossimo anno.

"Ci eravamo rivolti alla Corte Costituzionale sollevando il tema della competenza, la Consulta ha ritenuto di fare una scelta diversa da quella da noi auspicata – ha commentato l’assessore all’istruzione della Regione Toscana, Alessandra Nardini –, ne prendiamo atto e agiremo necessariamente di conseguenza. Questo non cambia però, neanche di un millimetro, la nostra posizione: non condividiamo la scelta politica fatta a livello nazionale, non condividiamo che sulla scuola pubblica si tagli"

Simone Cioni