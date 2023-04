Tagli al San Giuseppe Fino a 76 letti in meno e sale operatorie chiuse col piano estivo dell’Asl

EMPOLI

Da 419 si scenderà a 343, ovvero 76 posti letto in meno. Lo prevede il piano estivo dell’Asl per il San Giuseppe di Empoli. Per la stagione delle ferie 2023 la rimodulazione annunciata vede la chiusura di sale operatorie e un taglio di posti letto già a partire dalla fine di maggio. Il ridimensionamento dell’attività ospedaliera non è dovuto solo alla necessità di garantire al personale di godere il diritto alle ferie, ma anche all’avvio di alcuni lavori strutturali. Così per tutta l’estate si dovrà fare a meno di un setting di medicina da 21 posti, mentre le due sale ambulatoriali della palazzina G sospenderanno l’attività a partire dal 27 giugno. Stesso discorso vale per la chirurgia artroprotesica all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio che da fine giugno si fermerà e di conseguenza farà venire meno anche 15 posti letto di degenza. Si ridurrà progressivamente ’per ferie’ anche il numero delle sale operatorie di viale Boccaccio. A partire dal 30 maggio da 6 si passerà a 5. Dal 4 luglio fino al 24 luglio si andrà avanti con 4 sale, che caleranno a 3 dal 25 luglio al 7 agosto. Nei venti giorni centrali, dall’8 al 28 agosto, l’attività chirurgica viaggerà al minimo con 2 sale attive, per poi riprendere, sempre progressivamente, e tornare a pieno regime in autunno. Va da sè che con la riduzione degli interventi anche i posti degenza a Empoli subiranno una contrazione: meno 24 in chirurgia generale e meno 16 in chirurgia ortopedica. Nel piano di riorganizzazione estiva, che copre un arco di tempo che va dal 28 maggio fino al 26 settembre, le urgenze verranno comunque garantite. Non subirà variazioni l’area del pronto soccorso. Nessun taglio al Deu che rimane con i 12 letti; come pure l’Utic, Unità di terapia intensiva cardiologica, con 10 posti. Continuerà a garantire la totalità dei posti anche il reparto materno infantile con i 22 letti in pediatria. Anche le cure low care funzioneranno a pieno regime: l’hospice San Martino manterrà i suoi 10 posti letto attivi e la Rem i suoi 9. Il taglio estivo preoccupa i sindacati, come spiega Massimo Cataldo, referente Fp Cisl per Empoli e Prato.

"Anche se a Empoli la situazione è meno allarmante rispetto ad altri presidi ospedalieri dell’Asl Toscana centro non possiamo rimanere indifferenti. Ogni estate – spiega Cataldo – si ripete lo stesso copione con la riduzione dei posti letto per garantire al personale di godere il diritto alle ferie. La riduzione dell’attività chirurgica va a discapito dei cittadini, ma anche della stessa azienda che poi in autunno si troverà costretta a ricorrere ad attività aggiuntiva o ad ore di straordinario per cercare di smaltire le liste di attesa. Una situazione che – conclude il referente della Cisl - evidenzia ancora una volta la cronica carenza di personale. Anche per l’estate 2023 torniamo a chiedere una migliore organizzazione nel piano assunzionale che preveda tutte le criticità oltre il Covid, tenendo conto dell’esistenza per i lavoratori del diritto contrattuale alle ferie".

Irene Puccioni