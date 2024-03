Tabaccheria svaligiata. Conclusa la stima del bottino: "Colpo da oltre 30mila euro"

È molto probabile che sia stata una banda organizzata di malviventi quella che alcune notti fa ha svaligiato la Tabaccheria Centrale di Limite sull’Arno: si ha adesso una stima più precisa riguardo al valore di gratta e vinci e sigarette che i ladri si sono portati via, pari a circa 30mila euro. "Ma a questa - ha detto ieri il titolare, Marco Pistolesi - vanno aggiunti oro e gioielli di famiglia che erano nella cassaforte, anche quella rubata. Hanno preso tutto, e noi abbiamo denunciato tutto ai carabinieri". Ieri, Marco Pistolesi ha rinnovato l’appello: "Chiediamo aiuto a chi possa aver visto o sentito qualcosa, anche se il furto è avvenuto nel cuore della notte".

L’asportazione della cassaforte fa pensare più che mai a un gruppo non occasionale, bensì abbastanza attrezzato da studiare bene la situazione. Inoltre, in più al valore economico della refurtiva c’è anche quello affettivo. L’attenzione potrebbe appuntarsi su eventuali telecamere di sorveglianza private, poiché come accennato l’altro giorno la banda di ladri sarebbe passata attraverso giardini retrostanti le abitazioni, tagliando pure alcune recinzioni. Il tutto sembra rispondere a un piano messo a punto nei dettagli e le indagini potrebbero concentrarsi anche su questo aspetto. Di recente, furti almeno in apparenza più ’strutturati’ sono accaduti anche nella vicina Montelupo, e certe modalità hanno appunto richiamato alla mente l’opera di malviventi ’professionali’ in una sorta di filiera che potrebbe coinvolgere anche un sistema di ricettazione.