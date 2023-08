Svolta turistica, i tempi sono maturi Negozi e servizi aperti d’estate Ecco la sfida per creare sviluppo

Il turismo è tornato, a Montespertoli e cioè nel Chianti, all’indomani di anni difficilissimi che si spera siano alle spalle. Ma si deve instaurare l’abitudine nel commercio locale che la stagione delle ferie, per gli esercenti, non sia più l’estate bensì un altro periodo. O almeno fare dei turni. La convinzione è del sindaco Alessio Mugnaini e corre (anche) via social. Occasione: gli eventi d’agosto. L’osservazione, da parte di un follower: bene il turismo, che però si scontra con diversi negozi chiusi, ed un centro storico che "ormai sta morendo". Pensiero non nuovo, che in questi anni la giunta sta cercando di contrastare. Mugnaini non si è nascosto e ha dato ragione all’osservazione: "Anche secondo me", ha replicato, le cose stanno così. "Io penso che sia davvero necessario che tutti, compresi diversi commercianti, si capisca che il turismo per un paese come il nostro può rappresentare sviluppo vero. Ho ringraziato chi ha organizzato la ‘cocomerata’ perché è grazie al volontariato e alle associazioni che si riesce a organizzare eventi e serate". Eventi che per Montespertoli non sono più l’eccezione bensì la regola.

D’altronde: siamo nel Chianti, vicino Firenze, sede delle manifestazioni degli Uffizi Diffusi, in luoghi bellissimi e nel mirino delle agenzie specializzate in incoming al pari di Vinci ed altre mete storiche. Non c’è ormai frattura tra Montespertoli ed altri celebrati centri del turismo in Italia, a cominciare dal molto vicino Chianti Classico. Magari anni addietro non era così ma adesso - afferma in sostanza Mugnaini - servirebbe adeguarsi. Ad ogni modo, a fine luglio il Comune pubblicò la mappa, o possiamo chiamarla bussola, di tutte le aperture e chiusure degli esercizi commerciali sia di Montespertoli che delle frazioni. Mappa agevolmente consultabile, di modo da non trovarsi dinanzi alla sorpresa della saracinesca abbassata. Ormai si è nella terza ed ultima decade d’agosto ma il discorso è strutturale ed è ciò che preme alla giunta. Serve quindi, a questo punto, un salto avanti collettivo per rendere Montespertoli quello che di fatto sarebbe diventata: un centro turistico. Senza snaturarne le origini. Sfida difficile, molto difficile, che è dinanzi. Questa è la sostanza che filtra nelle decisioni e via social.

A.C.