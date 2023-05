Svolta alla Municipale "Sei nuovi agenti sul territorio comunale entro la fine dell’anno"

di Tommaso Carmignani

Sei agenti in più all’interno dell’organico della polizia municipale per il Comune di Empoli. Una notizia importante che arriva a margine del consiglio comunale di mercoledì sera. Il provvedimento, che è stato reso possibile grazie ad una variazione al bilancio di previsione approvata a maggioranza con i voti del Partito democratico e di Questa è Empoli, consentirà di portare a 25 il numero di agenti e ufficiali impegnati all’interno del territorio comunale.

"Assumeremo entro il 2023 sei nuove figure – ha confermato il sindaco Brenda Barnini – fra le quali un ufficiale e cinque agenti che saranno in forza al Comune di Empoli. A oggi, tra ufficiali e agenti, a Empoli sono impiegate diciannove figure, di cui quattro al giorno che offrono attività per tutta l’Unione dei Comuni e che sono quindi pagati soltanto in parte dal nostro Comune".

"A questi – ha aggiunto il sindaco Barnini – si aggiunge, due giorni la settimana, l’unità cinofila, il cui costo è suddiviso fra i Comuni di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio, una situazione nata alla luce delle maggiori criticità che interessano questi territori dal punto di vista del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti".

A livello pratico, già da qualche anno il servizio di polizia municipale viene gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Le assunzioni vengono quindi formalmente eseguite dall’Unione stessa, ma il Comune stanzia le risorse a bilancio perché possano essere fatte. In pratica, i vigili sono assunti dal’Unione ma saranno ‘destinati’ al territorio del Comune di Empoli in quanto le assunzioni sono ‘coperte’ economicamente proprio dall’amministrazione guidata da Brenda Barnini. Una scelta importante a cui potrebbero e dovrebbero far seguito altre assunzioni annunciate nell’arco del prossimo triennio all’interno di tutto il territorio dell’Unione, anche se in misura inferiore a quanto preventivato al tavolo dei sindacati. E infatti sono stati proprio i rappresentanti dei lavoratori, nelle scorse settimane, ad accendere di nuovo i riflettori su una carenza di organico nel corpo della municipale che interessa tutto l’Empolese Valdelsa.

"Le nuove assunzioni – ribatte il sindaco Barnini - rappresentano un aumento importante di organico per la nostra città e il nostro territorio, un aumento di forze che ci permetterà di rispondere meglio alle richieste dei cittadini in quanto a sicurezza e contrasto al degrado, temi prioritari per la nostra amministrazione. E ci permetterà anche di dare una risposta concreta alle richieste sollevate nelle settimane scorse dalle organizzazioni sindacali, che ringrazio per il costante impegno nel cercare di migliorare un servizio strategico per il territorio".