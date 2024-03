Sviluppo sostenibile. Il distretto aiuta l’Egitto

Sviluppo industriale sostenibile. Si è concluso nei giorni scorsi il primo progetto di collaborazione promosso dall’organizzazione Nazioni Unite sviluppo industriale con l’associazione conciatori finalizzato a promuovere lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile di alcuni sistemi economici in via di sviluppo. La delegazione, proveniente dal distretto industriale di Robbiki, è stata accolta dal presidente Assoconciatori Ezio Castellani prima di iniziare la sua visita di studio che ha fatto tappa anche al Poteco, all’impianto di depurazione e in alcune aziende conciarie. L‘Unido sta coordinando un progetto di sviluppo di un’area ecoindustriale in Egitto. Tra i tre parchi modello sostenuti, quello situato a Robbiki è strutturato appositamente per soddisfare le esigenze dell’industria della pelle. "Questa esperienza - spiega il presidente Ezio Castellani - si inserisce nella tradizione di rapporti che l’Associazione Conciatori da sempre mantiene con tutte quelle realtà, pubbliche e private, nazionali e internazionali, interessate a conoscere il distretto conciario toscano per provare a replicarne le migliori pratiche".