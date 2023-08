Sversamento di Villanova Serve la bonifica del sito Ci sono sei mesi di tempo

Tutto è iniziato da un furto mal riuscito che causò lo sversamento nel terreno di una discreta quantità di idrocarburi. Il fatto, avvenuto nel 2015 sul tratto di oleodotto Livorno-Firenze in via Sottopoggio per San Donato a Empoli, ha ripercussioni ancora oggi. Perché alla luce delle ultime indagini e dell’analisi di valutazione dei rischi, ci sono adesso sei mesi di tempo per far scattare le operazioni di bonifica. Un intervento necessario per mettere al riparo le falde dai pericoli che i materiali inquinanti rappresentano a 8 anni dall’incidente. Già nel 2020, in base agli esiti delle simulazioni di flusso effettuate, era stata effettuata una proposta di potenziamento dell’idraulica, con l’aggiunta di tre nuovi pozzi da realizzare in prossimità del punto di effrazione. Due di questi sono stati posizionati nell’area denominata della Vigna, il restante oltre il Rio Piovola a nordovest rispetto al luogo del furto di benzina. Secondo i calcoli di Eni, nei pozzi Parri 2 e 3 si sarebbe così verificato un abbassamento piezometrico (pressione in un punto di una massa fluida) in altri più distanti della rete di Acque Spa. Il 19 giugno scorso si è svolta una conferenza dei servizi da cui è emersa la necessità di mantenere in funzione le barriere idrauliche come misure di contenimento. La conferenza si è conclusa con la decisione di approvare i risultati dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale, in conformità alle prescrizioni di Arpat e della Regione. Dato atto che il sito è risultato contaminato, ora va presentato il progetto di bonifica, entro 6 mesi dalla notifica della determina pubblicata sull’albo pretorio, per ricondurre le concentrazioni degli inquinanti riscontrati nelle acque sotterranee e nel suolo profondo entro i valori di concentrazione soglia di rischio.

t.c.