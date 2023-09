Susi Giglioli (Lega) "Raccolta firme tra i cittadini Le porteremo al prefetto"

"Poco meno di una settimana fa il sindaco parlava di Castelfiorentino come “la Città della bellezza e della pace” in merito a un noto evento che ha rallegrato il nostro paese, non avendo chiaramente la misura di quale disagio stia vivendo veramente la sua collettività". Così il capogruppo della Lega in consiglio, Susi Giglioli, in merito ai fatti di lunedì. "Mi sono pervenuti messaggi in tempo reale da persone diverse con orientamento politico diverso e tutte concordavano nel trovarsi di fronte a una scena inimmaginabile per la nostra cittadina. Tutti dicevano la solita cosa: “dobbiamo fare qualcosa”. È evidente anche che le forze dell’ordine non sono né strutturate né equipaggiate per affrontare imprevedibili e improvvisi assalti di soggetti con ogni arma improvvisata. Torneremo a sostenere l’argomento con una raccolta firme tra la cittadinanza che consegneremo al Prefetto con l’elenco degli eventi delittuosi e quello delle attività commerciali del centro che in un anno hanno chiuso i battenti". Il sindaco Alessio Falorni, invece, affida ai social la sua risposta. "Faccio presente che la persona albanese armata è la stessa cui dobbiamo la quasi totalità dei problemi avvenuti alla stazione di recente. Nonostante i provvedimenti continua a permanere nella zona, e questo avverrà fino a un provvedimento di arresto, che al momento non è mai stato emanato dall’autorità giudiziaria".