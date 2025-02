Summit della associazioni: "Nasce una rete solidale"

Il dialogo aperto come spinta per rendere sempre più vivo, attivo e partecipe il mondo dell’associazionismo, ma anche per accogliere idee e proposte che possano far crescere l’intera comunità. Con questo obiettivo l’assessore all’associazionismo e al volontariato di Emiliano Lazzeretti, ha riunito lunedì scorso le associazioni del territorio per affrontare varie tematiche legate al terzo settore. All’incontro, che si è tenuto presso i locali dell’associazione La Calamita, hanno preso parte oltre 50 associazioni. Tra gli argomenti trattati, dopo l’intervento del presidente della Consulta del volontariato e associazionismo, ci sono stati la proposta di modifica al regolamento comunale per la concessione di vantaggi economici, aiuti organizzativi e contributi a favore di persone ed enti pubblici e privati e la presentazione del progetto “Inclusivamente” e della “Rete solidale ed emporio”. "Sono molto soddisfatto della grande partecipazione delle associazioni a questo incontro - commenta l’assessore -, che testimonia quanto sia vivo e attivo a Fucecchio il terzo settore. Il mondo associativo rappresenta una risorsa preziosa che dobbiamo sostenere ed incentivare e credo che proprio dal confronto e dalla collaborazione sia possibile costruire una rete sempre più solida a beneficio dell’intera collettività".