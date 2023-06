Sulle colline tutta l’energia del rock Tra mostre, concerti e nuovi talenti

Musica sulle colline. In scena tutta la forza del rock. Ritorna il festival di musica a Montespertoli, uno degli eventi della Valdelsa più attesi dell’anno. “RockUnMonte“ si svolgerà dal 7 al 9 luglio 2023 e tornerà finalmente nelle due piazze: piazza del Popolo e piazza Machiavelli. Anche quest’anno, l’evento offrirà una line-up strabiliante di artisti nazionali e talenti emergenti che si esibiranno sul palco principale per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Tra gli headliner di quest’anno spiccano i 99Posse in programma per venerdì 7 luglio. Questi artisti di talento porteranno sul palco la loro energia contagiosa e le performance mozzafiato che li hanno resi famosi. Ma “RockUnMonte“ non è solo per i grandi nomi: il festival – spiega una nota – si impegna a scoprire e promuovere nuovi talenti, offrendo spazio anche a band emergenti e promettenti che sapranno sorprendere il pubblico con la loro freschezza e originalità.

"RockUnMonte è molto più di un semplice festival di musica – dice Carlotta Antichi, presidente dell’Associazione Vitamina M che si occupa dell’organizzazione dell’evento –. È un’esperienza che celebra la passione per il rock, riunendo persone provenienti da tutto il circondario per condividere la stessa energia e connessione attraverso la musica. Siamo felici di poter offrire questa esperienza unica a tutti i nostri visitatori".

Oltre ai concerti, l’evento si impegna ad essere un festival per tutti. In piazza del Popolo saranno presenti street food, mercatini artigianali di qualità, aree e attività dedicate ai bambini in collaborazione con il Comitato Genitori Scuole di Montespertoli e DjSet. Prosegue inoltre il progetto "La scuola suona rock" con l’esposizione dei disegni realizzate dalle classi 2 e 3 della scuola media Renato Fucini di Montespertoli. In occasione del festival al Loft19 sarà ospitata una mostra fotografica di Annamaria Lucchetti dal titolo "Quattro quarti - Uno Sguardo nel Jazz". Annamaria è una fotografa attenta ai particolari e molto brava tecnicamente. Nel tempo con suo girovagare appassionato sottopalco agli eventi dal vivo di musica Jazz ha acchiappato con le sue lenti tanti artisti di grande qualità e forte impatto visivo. Lo ha fatto cogliendone l’essenza che per molti ma non per lei è invisibile agli occhi. Scatti bellissimi ora stampati e condivisi con questa bella personale per chi ama la Musica e la Fotografia. Mentre in piazza la scena è per la musica.