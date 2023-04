Sul trono lo zafferano L’oro rosso della città incanta la fiera del gusto

Un successo. E anche una conferma: Fucecchio ha qualcosa da dire sullo zafferano. Intanto partiamo da qui: per il diciassettesimo anno le vie del centro di Fucecchio hanno ospitato con grande presenza di pubblico, nonostante le condizioni meteorologiche tutt’altro che buone, la tradizionale fiera del gusto, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e dell’Unpli.

Tra stand di prodotti tipici locali e generi alimentari di prima qualità, grande protagonista è stato lo zafferano dell’azienda agricola Menichetti, che ha offerto una degustazione di risotto a base della speciale spezia. Attesa e partecipata anche la sfida sulla preparazione dello Zuccherino, il dolce tipico fucecchiese, alla quale hanno partecipato sia singoli cittadini che pasticcerie.

"Siamo molto soddisfatti per la riuscita della manifestazione – dichiara l’assessore al commercio Valentina Russoniello – perché nonostante il tempo non fosse dei migliori c’è stata un’ottima affluenza. Inoltre abbiamo dato spazio e visibilità a una delle nostre eccellenze, ovvero lo zafferano dell’azienda agricola Menichetti, che nel 2021 si era aggiudicata i 50 chilogrammi di bulbi assegnati dal bando realizzato dal Comune - come progetto pilota, primo in Italia - in collaborazione con l’associazione produttori zafferano italiano, bando che verrà riproposto per continuare a sostenere le eccellenze del nostro territorio".

Fucecchio, lo ricordiamo, è entrata nel 2021 ufficialmente a far parte di Zafferano Italiano, l’associazione nazionale che raggruppa e promuove le città dello Zafferano. L’obiettivo è valorizzare la vocazione del territorio e incentivare la coltivazione di una spezia dal profumo inconfondibile e dal colore dorato che è presente in tante ricette regionali. E che anche sul territorio ha dato finora risultati sorprendenti in termini di qualità. Lo zafferano è chiamato anche l’oro rosso, è la spezia più preziosa al mondo e questo è dovuto alle complesse tecniche di coltivazione ma anche al suo gusto impareggiabile che nasce dalla magica alchimia dei suoi elementi. L’oro rosso, originario del Medio Oriente, è stato importato in Toscana attorno al 1200 e da allora ha dato vita a un mercato ricco e fiorente. Sembra che addirittura in passato venisse usato come merce di scambio al posto del denaro.